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Сегодня, 10:22

Accell покинул Team Spirit и теперь ищет новую команду

Камила Абдурахманова
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Тренер по Dota 2 Александр Accell Литвиненко покинул стартовый состав Team Spirit, сообщает CyberMeta.

Accell начал свою карьеру на профессиональной киберспортивной сцене в 2017 году. За это время он успел поработать с несколькими командами, включая HellRaisers, Project Armor и Quest Esports.

26 ноября 2024 года Литвиненко присоединился к Team Spirit. Вместе с командой он занял 4 место на ESL One Bangkok 2024.

Турнир ESL One Bangkok 2024 прошел в Таиланде с 9 по 15 декабря. В LAN-формате двенадцать команд боролись за призовой фонд в размере одного миллиона долларов и ценные очки ESL Pro Tour. Победителем турнира стала команда PARIVISION.

Источник: CyberMeta
Киберспорт
Team Spirit (Dota 2)
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