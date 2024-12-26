Accell покинул Team Spirit и теперь ищет новую команду

Тренер по Dota 2 Александр Accell Литвиненко покинул стартовый состав Team Spirit, сообщает CyberMeta.

Accell начал свою карьеру на профессиональной киберспортивной сцене в 2017 году. За это время он успел поработать с несколькими командами, включая HellRaisers, Project Armor и Quest Esports.

26 ноября 2024 года Литвиненко присоединился к Team Spirit. Вместе с командой он занял 4 место на ESL One Bangkok 2024.

Турнир ESL One Bangkok 2024 прошел в Таиланде с 9 по 15 декабря. В LAN-формате двенадцать команд боролись за призовой фонд в размере одного миллиона долларов и ценные очки ESL Pro Tour. Победителем турнира стала команда PARIVISION.