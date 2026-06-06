9z и FlyQuest: прогноз и ставка на матч на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч 9z — FlyQuest 6 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Пара получается на редкость равной. 9z — самая играющая команда турнира (более 140 карт за сезон и три LAN-титула), и в хорошие дни luchov и dgt тащат, однако в последних матчах бразильцы спотыкались. FlyQuest (jks, INS, Vexite, nettik, story) на кураже после победы над Team Liquid в решающей серии Stage 1, но их путь по сетке был сравнительно легким. Обе команды нестабильны и подходят к матчу в схожих кондициях, поэтому в формате одной карты выше вероятность плотной, богатой на раунды концовки, чем уверенной победы фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал раундов больше 21.5