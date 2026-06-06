9z — FlyQuest: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В стартовом раунде Stage 2 на IEM Cologne Major 2026 встречаются 9z и FlyQuest. Вторая стадия идет по швейцарской системе: три победы — выход в Stage 3, три поражения — вылет; первые два раунда играются 6 июня подряд. Начало — в 14.30 по московскому времени, формат Bo1. Бразильская 9z заходит напрямую как сеяная команда: коллектив был активнее всех на дистанции сезона (более 140 карт и три LAN-титула), а тон задают luchov и вернувшийся dgt. FlyQuest (jks, INS, Vexite, nettik, story) пробилась из Stage 1, обыграв в решающей серии Team Liquid, и подходит к матчу на кураже. Это одна из ключевых вывесок за выживание в группе. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.