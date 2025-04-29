36-летний F0rest заявлен заменой NiP на PGL Astana

Клуб NiP объявил, что Патрик «F0rest» Линдберг заявлен как запасной игрок на турнире PGL Astana.

Если кто-то из основного состава не сможет участвовать в турнире, F0rest сможет заменить его. Основной состав NiP на PGL Astana включает игроков R1nkle, Snappi, Sjuush, Ewjerkz и Arrozdoce, а тренером команды будет Xizt.

Несмотря на то что F0rest завершил карьеру игрока в 2024 году, он продолжает работать с NiP в качестве создателя контента.

Турнир PGL Astana пройдет в Казахстане с 10 по 18 мая. Призовой фонд соревнования составит 1,25 миллиона долларов.