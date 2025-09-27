CS2 исполнилось два года. Успешный преемник CS:GO?

Исторический релиз CS 2 состоялся 27 сентября 2023 года, ознаменовав переход легендарной франшизы на более высокий технологический уровень — движок Source 2. Этот день стал точкой отсчета для новой эры, которую сообщество ждало с 2017 года, когда первые слухи о новой части только начали появляться.

Главными инновациями, определившими лицо CS2, стали революционные объемные дымы, взаимодействующие со светом и взрывами, а также система sub-tick, призванная обеспечить повышенную отзывчивость геймплея. Игра была выпущена как бесплатное обновление, навсегда заменив CS:GO в Steam.

В марте 2025 года одновременный онлайн в CS2 превысил отметку в 1,8 миллиона игроков.

Ватагин Даниил