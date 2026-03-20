1win Team сыграют с paiN Gaming в финале CCT Season 2 S8 по Dota 2

Российская команда столкнется с перуанцами в LAN-финале формата Bo5 — 1win Team фавориты букмекеров.

Противостояние начнется в 15.00 по Москве и выявит победителя — россияне выглядят уверенно на фоне победы в плей-офф над соперниками в верхней сетке. В турнире коллектив также двигался через победную серию — Lynx, Power Rangers и paiN уступили им ранее. Их перуанский соперник смог выиграть у L1ga и AVULUS.

CCT Season 2 S8 — европейский киберспортивный турнир по Dota 2, что проходит с 12 по 20 марта. Призовой фонд соревнований составит 40 тысяч долларов.