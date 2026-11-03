1w выиграла «Московские киберигры» и отобралась на мейджор по CS2 в Сингапуре со второй стадии

Российская команда 1w стала победителем международного турнира «Московские киберигры 2026» по Counter-Strike 2. В гранд-финале коллектив обыграл HOTU со счетом 2:0 (Anubis — 13:9, Dust2 — 13:11), заработал 8 млн рублей и обеспечил себе приглашение сразу во вторую стадию PGL Major Singapore 2026.

Решающая встреча состоялась 1 ноября в Московском кластере видеоигр и анимации. На первой карте 1w оказалась сильнее со счетом 13:9. На Dust2 команда HOTU сумела отыграться с 4:8 и сравнять счет — 11:11, однако соперник забрал два заключительных раунда и выиграл серию.

Победа имела особое значение для 1w, поскольку результаты турнира учитывались в официальном рейтинге Valve Regional Standings (VRS), на основе которого распределяются приглашения на крупнейшие соревнования по CS2. Помимо PGL Major Singapore 2026, коллектив обеспечил себе участие в PGL Cluj-Napoca 2027 и BLAST Bounty 2027 Season 1.

Всего в отборочных соревнованиях «Московских киберигр» участвовали 956 команд из 31 страны. По словам руководителя Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнары Агамовой, столица впервые с 2019 года приняла международный турнир по Counter-Strike, результаты которого влияют на мировой рейтинг.

«Проведение турнира такого уровня подтверждает, что его инфраструктура соответствует международным требованиям. Мы хотим проводить подобные соревнования в кластере на регулярной основе» Гюльнара Агамова Руководитель Агентства креативных индустрий Москвы

«Московские киберигры 2026» прошли в рамках II Московской международной недели видеоигр, которая состоялась с 29 октября по 1 ноября. Призовой фонд киберспортивного турнира составил 15 млн рублей.