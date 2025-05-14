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14 мая 2025, 15:05

17-летний игрок в Dota 2 Satanic попал в лонг-лист Forbes «30 до 30»

Александр Курлянский

Киберспортсмен Алан Satanic Галлямов вошел в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт». 17-летний игрок команды PARIVISION номинирован наряду с другими молодыми спортсменами: фигуристом Владиславом Дикиджи, велогонщицей Алиной Лысенко и гольфисткой Наталией Гусевой.

Голосование за финальный список проводится на сайте Forbes. Результаты будут объявлены позже. «30 до 30» — ежегодный рейтинг, в котором Forbes отмечает достижения россиян не старше 30 лет в различных сферах.

В 2024 году победителем в категории «Спорт и киберспорт» стал Антон Dyrachyo Шкредов. В номинации «Новые медиа» первое место заняли стримеры Александр Nix Левин и Амина Tenderlybae Мирзоева.

Источник: Forbes
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Киберспорт
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