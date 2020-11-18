Yellow Submarine стала лидером группы во втором дивизионе EPIC League Season 2

Yellow Submarine обыграла Live to Win в групповом этапе второго дивизиона EPIC League Season 2 по Dota 2. Матч завершился со счетом 2:0. Для команды Магомеда «Collapse» Халилова эта победа стала третьей на турнире.

Во втором противостоянии игрового дня Spider Pigzs одолели Team Empire со счетом 2:0. В третьем матче Winstrike Team победила Ninjas in Pyjamas, а в заключительной встрече 5men получили техническое поражение в игре против Gambit Esports.

Матчи второго дивизиона EPIC League проходят с 11 ноября по 13 декабря в онлайне. Десять коллективов разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.