«Xiao8» вернулся в PSG.LGD

PSG.LGD наняла Чжан «Xiao8» Нина на должность тренера по Dota 2. Вместе с ним в команду перешли четыре бывших игрока EHOME.

Из прошлого состава LGD в коллективе остался только керри Ван «Ame» Чуньюй. Остальные позиции достались Чэн «NothingToSay» Цзинь Сяну, Чжан «Faith_bian» Жуйде, Чжао «XinQ» Цзысину и Чжан «y» Липину.

«Xiao8» представлял LGD в качестве игрока более двух лет — с августа 2011 по февраль 2014 года. В марте 2015-го он вновь вернулся в команду. Xiao8 является чемпионом The International 2014 в составе Newbee. С LGD он дважды попадал в топ-3 на TI — в 2012 и 2015 годах. В мае 2018-го он завершил карьеру игрока и стал тренером.