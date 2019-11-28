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Winstrike Team представила новый состав по Dota 2

28 ноября 2019, 17:00

Организация Winstrike Team анонсировала новый состав по Dota 2. В него вошли Владимир «RodjER» Никогосян, Илья «ALOHADANCE» Коробкин, Никита «Daxak» Кузьмин, Максим «mellojul» Пнев и Василий AfterLife" Шишкин. Обновленный ростер клуб представил на официальном сайте вместе с новым логотипом.

Тренером коллектива в сезоне Dota Pro Circuit 2019/2020 выступит бывший наставник Virtus.pro Арсений «ArsZeeqq» Усов. Дебют нового состава состоится 28 ноября на открытых отборочных к DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/winstrike-team-predstavila-novyi-sostav-po-dota-2

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