Winstrike Team покинула StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2

Winstrike Team уступила Team Anvorgesa в матчах проигравших группы А на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2. Коллектив Ильи "Lil" Ильюка покинул чемпионат.
В следующем раунде команда из Перу встретится с EHOME. Победитель противостояния получит слот в плей-офф. Матч запланирован на 14 июня, 19.00 по московскому времени.
StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2 проходит с 12 по 15 июня в Киеве, Украина. Восемь коллективов разыгрывают 300 тысяч долларов, 500 очков DPC и два слота на EPICENTER Major 2019.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/winstrike-team-pokinula-starladder-imbatv-dota-2-minor-season-2
Загрузка...