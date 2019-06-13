Winstrike Team покинула StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2

Winstrike Team уступила Team Anvorgesa в матчах проигравших группы А на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2. Коллектив Ильи "Lil" Ильюка покинул чемпионат.

В следующем раунде команда из Перу встретится с EHOME. Победитель противостояния получит слот в плей-офф. Матч запланирован на 14 июня, 19.00 по московскому времени.

StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2 проходит с 12 по 15 июня в Киеве, Украина. Восемь коллективов разыгрывают 300 тысяч долларов, 500 очков DPC и два слота на EPICENTER Major 2019.