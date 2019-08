Windigo закрыла подразделения по Dota 2 и StarCraft II

Украинская организация Windigo Gaming отказалась от составов по Dota 2 и StarCraft II. Клуб решил сфокусироваться на продвижении ростеров по CS:GO и Fortnite.

Windigo открыла подразделения по Dota 2 и StarCraft II в апреле 2018 года. В MOBA от Valve команду представляли LuckyLeha, sween, Soultaker, Harmonie и let it be. Коллектив дважды проиграл в 1/16 открытых отборочных на The International 2019 для СНГ.

В StarCraft II за Windigo выступал Александр "Bly" Свисюк — за четыре месяца в организации он сыграл на 2019 WCS Spring Playoffs, 2019 WCS Summer и Assembly Summer 2019.