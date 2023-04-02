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Сегодня, 18:54

Все игроки и менеджмент покинули HellRaisers

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Состав HellRaisers по Dota 2 будет выступать под другим тегом, сообщается в официальном телеграм-канале команды.

«За последний год менеджерский состав и игроки под тегом HR добились достаточно высоких результатов, несмотря на многочисленные трудности. На данный момент мы приняли решение о прекращении использования тега, так как организация не готова к активной деятельности в киберспорте.

Состав команды, включая менеджмент, останется без изменений. Мы будем рады, если вы продолжите поддерживать команду и следить за новостями в личных соцсетях игроков. Спасибо вам за то, что были с нами", — сказано в заявлении.

HellRaisers заняла первое место в первом дивизионе DPC 2023 для Восточной Европы, одержав 7 побед в 7 играх. Команда вышла на ESL One Berlin Major, который стартует в конце апреля.

Источник: https://t.me/hellraisersgg
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