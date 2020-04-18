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VP.Prodigy сыграет на турнире Gaming World

12:35

VP.Prodigy поучаствует в чемпионате Gaming World по Dota 2. Состав Егора «epileptick1d» Григоренко заменил коллектив ChickenFighters, который отказался от выступления на турнире.

В первом раунде соревнования VP.Prodigy сыграет против Nemiga Gaming. В других противостояниях 212 встретится с ViKin.gg, Yolo Knight поборется с OG Seed, а ARAHOSOVIE SOKOLI столкнутся с Team Unique.

Матчи в 1/4 и полуфиналах пройдут до одной победы, а решающее противостояние проведут в формате best-of-3.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/vp-prodigy-sygraet-na-turnire-gaming-world

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