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VP.Prodigy обыграла ViKin.gg в финале StayHome Challenge

17:15

VP.Prodigy победила ViKin.gg в финале GGBET StayHome Challenge по Dota 2. Коллектив Виталия «Save-» Мельника завершил встречу со счетом 3:1. VP.P заработала 9 тысяч долларов.

Европейская команда получила 4,5 тысячи долларов. за второе место. Ранее коллективы встречались в финале верхней сетки, где VP.Prodigy оказалась сильнее со счетом 2:1.

StayHome Challenge прошел с 1 по 12 апреля в онлайне. Восемь приглашенных команд разыграли 15 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/vp-prodigy-obigrala-vikin-gg-v-finale-stayhome-challenge

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