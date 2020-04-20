VP.Prodigy обыграла ViKin.gg в финале StayHome Challenge

VP.Prodigy победила ViKin.gg в финале GGBET StayHome Challenge по Dota 2. Коллектив Виталия «Save-» Мельника завершил встречу со счетом 3:1. VP.P заработала 9 тысяч долларов.

Европейская команда получила 4,5 тысячи долларов. за второе место. Ранее коллективы встречались в финале верхней сетки, где VP.Prodigy оказалась сильнее со счетом 2:1.

StayHome Challenge прошел с 1 по 12 апреля в онлайне. Восемь приглашенных команд разыграли 15 тысяч долларов.