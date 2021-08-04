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Владимир «RodjER» Никогосян покинул Natus Vincere

03:27

Российский киберспортсмен Владимир «RodjER» Никогосян сообщил о поиске новой команды по Dota 2. Игрок покинул Natus Vincere, о чем пока сама организация не объявила.

«Ищем команду», — написал Никогосян в Twitter.

Напомним, RodjER выступал за NaVi с сентября 2020 года. Он выиграл с командой турнир OGA Dota PIT Season 4, а также занял второе место на ESL One Germany 2020. В отборе на The International 10 Natus Vincere заняла 5-6 место, после чего состав был переведен в инактив.

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Евгений Козинов все материалы автора

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