Владимир «RodjER» Никогосян покинул Natus Vincere

Российский киберспортсмен Владимир «RodjER» Никогосян сообщил о поиске новой команды по Dota 2. Игрок покинул Natus Vincere, о чем пока сама организация не объявила.

«Ищем команду», — написал Никогосян в Twitter.

Looking for team — Vladimir Nikogosian (@rodjerdota) August 3, 2021

Напомним, RodjER выступал за NaVi с сентября 2020 года. Он выиграл с командой турнир OGA Dota PIT Season 4, а также занял второе место на ESL One Germany 2020. В отборе на The International 10 Natus Vincere заняла 5-6 место, после чего состав был переведен в инактив.