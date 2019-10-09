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Virtus.pro встретится с Old But Gold в первом матче отборочных на DOTA Summit 11

08:20

Организаторы отборочных на DOTA Summit 11 для СНГ изменили посев команд в стартовых матчах. Virtus.pro начнет выступление в матче против Old But Gold, а HellRaisers встретится с jfshfh178.

Команды поборются в сетке формата double-elimination с матчами до двух побед и решающей встречей до трех побед. Игры устроят 9 и 10 октября в онлайне. На чемпионат пройдут два коллектива, а остальные получат по 20 очков DPC.

DOTA Summit 11 устроят с 7 по 10 ноября в Лос-Анджелесе. Восемь коллективов разыграют 300 тысяч долларов, 660 очков DPC и слот на MDL Chengdu Major.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/virtus-pro-poboretsya-s-old-but-gold-v-pervom-matche-otborochnykh-na-dota-summit-11

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