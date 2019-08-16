Virtus.Pro уступила Vici Gaming на The International 2019

Российская команда Virtus.Pro потерпела первое поражение на The International 2019. Россияне проиграли в 3-м туре групповой стадии Vici Gaming из Китая (0-2).

Теперь Virtus.Pro занимает третье место в группе B с победой, ничьей и поражением, а китайский коллектив лидирует с тремя победами.

Напомним, призовой фонд крупнейшего киберспортивного турнира превысил 33 миллиона долларов. Победитель получит 15 миллионов долларов.