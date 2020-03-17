Virtus.pro, Team Secret и Nigma выступят на благотворительном турнире

WePlay! проведет благотворительное первенство WeSave! Charity Play по Dota 2 — все средства из пополняемого призового фонда будут пожертвованы на борьбу с коронавирусом. Участие в чемпионате подтвердили 14 команд, среди которых Virtus.pro, Team Liquid, Nigma, Team Secret, TNC Predator и другие. Турнир проведут в онлайне с 20 по 26 марта.

WePlay! предоставила стартовый призовой фонд в размере 120 тысяч долларов. — по 20 тысяч для каждого из шести регионов. Эту сумму сможет пополнить любой желающий. По словам организаторов, все собранные средства, включая первоначальный призовой фонд, будут пожертвованы в специализированные организации для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Освещать чемпионат будут на русском, английском и украинском языках. Формат первенства пока неизвестен.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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