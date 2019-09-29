Virtus.pro представила новый состав по Dota 2

Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major. Вместе с Алексеем «Solo» Березиным и Владимиром «No[o]ne» Миненко выступят Роман «Resolut1on» Фоминок и Егор 2epileptick1d" Григоренко, который ранее играл за UNITED с Ильей «ALOHADANCE» Коробкиным.

Владимир «RodjER» Никогосян покинул команду, а имя нового саппорта объявят до начала отборочных. Epileptic-Kid присоединился к Virtus.pro в роли стендина — после квалификации его место в команде может быть пересмотрено.

Региональные отборочные на MDL Chengdu Major состоятся 5-10 октября.