Virtus.pro представила новый состав по Dota 2
10:20
Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major. Вместе с Алексеем «Solo» Березиным и Владимиром «No[o]ne» Миненко выступят Роман «Resolut1on» Фоминок и Егор 2epileptick1d" Григоренко, который ранее играл за UNITED с Ильей «ALOHADANCE» Коробкиным.
Владимир «RodjER» Никогосян покинул команду, а имя нового саппорта объявят до начала отборочных. Epileptic-Kid присоединился к Virtus.pro в роли стендина — после квалификации его место в команде может быть пересмотрено.
Региональные отборочные на MDL Chengdu Major состоятся 5-10 октября.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/virtus-pro-predstavila-novyi-sostav-po-dota-2
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