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Virtus.pro представила новый состав по Dota 2

10:20

Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major. Вместе с Алексеем «Solo» Березиным и Владимиром «No[o]ne» Миненко выступят Роман «Resolut1on» Фоминок и Егор 2epileptick1d" Григоренко, который ранее играл за UNITED с Ильей «ALOHADANCE» Коробкиным.

Владимир «RodjER» Никогосян покинул команду, а имя нового саппорта объявят до начала отборочных. Epileptic-Kid присоединился к Virtus.pro в роли стендина — после квалификации его место в команде может быть пересмотрено.

Региональные отборочные на MDL Chengdu Major состоятся 5-10 октября.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/virtus-pro-predstavila-novyi-sostav-po-dota-2

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