Virtus.Pro одержала шесть побед кряду на Dota Pro Circuit 2021: Season 2

Российская Virtus.Pro переиграла российскую Team Spirit в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2021: Season 2 для СНГ — 2:1. Эта победа стала для VP шестой кряду. У команды 18 очков.

Матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021: Season 2 для СНГ проходят с 15 апреля по 21 мая. Призовой фонд — 205 тысяч долларов, три путевки на мейджор и 1150 очков DPC.