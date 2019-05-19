Virtus.pro обыграла Natus Vincere и выступит на EPICENTER Major 2019

Virtus.pro обыграла Natus Vincere в финале закрытых отборочных на EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Матч завершился со счетом 3:2. Команда Романа "RAMZES666" Кушнарева получила последнюю квоту на чемпионат от СНГ.

Первую путевку для региона на московский мейджор получила Gambit Esports. Коллектив стал лидером групповой стадии отборочных.

Закрытая квалификация для СНГ прошла с 15 по 18 мая в онлайне. Команды сражались за квоты на EPICENTER Major, который пройдет 22–30 мая в Москве. На турнире 16 коллективов разыграют миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.