Virtus.pro и Natus Vincere сыграют в одной группе на OMEGA League

Организаторы OMEGA League. Europe Immortal Division объявили результаты жеребьевки группового этапа Immortal Division для Европы. Virtus.pro и Natus Vincere попали в группу A, тогда как FlyToMoon оказалась в группе B вместе с Team Secret и OG.

Участники основной части соревнования сыграют по круговой системе с матчами до двух побед. По два лучших коллектива из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, составы с третьих мест окажутся в нижней сетке, а команды с последних строчек перейдут в Divine Division. Остальные поборются в стадии play-in за право остаться в Immortal Division.

Основной этап OMEGA League пройдет с 10 августа по 5 сентября. В Immortal Division для Европы десять приглашенных команд и два победителя закрытых отборочных разыграют 500 тысяч долларов.