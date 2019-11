Virtus.pro и Natus Vincere пригласили в закрытую квалификацию ко второму мейджору

Организаторы второго мейджора сезона DreamLeague Season 13 по Dota 2 опубликовали список команд, которые получили приглашения в закрытую квалификацию. Инвайты выдали Gambit Esports, HellRaisers, Virtus.pro, jfshfh178, Team Spirit, Unique Nova, Old But Gold и Natus Vincere.

В квалификации для Европы выступят Alliance, Team Liquid, Ad Finem, GODSENT, Wind and Rain, Team Singularity и six eight three. Организаторы также пригласили Evil Geniuses, Fighting PandaS, J.Storm, Ninjas in Pyjamas и Chaos. Отборочные пройдут с 1 по 6 декабря.

DreamLeague Season 13 состоится с 18-26 января 2020 года в Лейпциге (Германия). 16 команд разыграют призовой фонд в размере миллиона долларов и 15 тысяч очков Dota Pro Circuit.