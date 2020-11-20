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ViKin.gg выиграла третий матч на EPIC League Season 2

16:15

ViKin.gg одолела mudgolems в групповом этапе EPIC League Season 2 Division 1 по Dota 2. Противостояние завершилось со счетом 2:1. Для команды Мирослава «Boom» Бицана эта победа стала третьей на турнире.

Матчи первого дивизиона EPIC League проходят с 12 ноября по 13 декабря в онлайне. Десять команд разыгрывают призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/vikin-gg-vyigrala-tretii-match-na-epic-league-season-2

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