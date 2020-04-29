ViKin.gg выиграла SECTOR DOTA 2 Season 2

ViKin.gg победила Nemiga Gaming в гранд-финале SECTOR DOTA 2 Season 2. Матч завершился со счетом 3:0. Команда Мельхиора «Seleri» Хилленкампа заработала 7 тысяч долларов.

Nemiga завершила выступление на турнире на втором месте и получила 2 тысячи долларов. Третью позицию занял коллектив Cyber Legacy, заработав 1 тысячу долларов.

SECTOR DOTA 2 Season 2 проходил с 7 по 28 апреля в онлайне. Команды разыграли призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.