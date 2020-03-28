Организаторы онлайн-лиги ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 назвали предпоследнего участника дивизиона для СНГ и Европы. Им стала команда ViKin.gg.

Первые матчи соревнования начнутся 4 апреля. Всего на турнире выступят 16 коллективов. Ранее приглашение также получили Virtus.pro, Natus Vincere, Gambit Esports, Team Secret, OG и еще девять команд. Последнего участника дивизиона для СНГ и Европы организаторы назовут в ближайшие дни.

ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship для СНГ и Европы пройдет с 4 по 19 апреля в онлайне. Коллективы разыграют 200 тысяч долларов.