Vici Gaming встретится с EHOME в полуфинале China Dota2 Pro Cup Season 2

Завершился групповой этап China Dota2 Pro Cup Season 2. В полуфинале турнира Vici Gaming сразится с EHOME, а Team Aster поборется с Elephant.

В нижнюю сетку плей-офф прошли PSG.LGD и Sparking Arrow Gaming. Они будут ждать проигравших полуфиналистов в первом раунде на вылет. Royal Never Give Up и Invictus Gaming не смогли пробиться через групповую стадию и покинули чемпионат.

China Dota2 Pro Cup Season 2 проходит с 14 по 29 ноября. Групповой этап турнира прошел в онлайне, а плей-офф будут играть на стадионе в Шанхае. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 91 352 долларов.