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Vici Gaming сыграет против Newbee в стартовом матче China Dota2 Professional League Season 2

08:35

Организаторы China Dota2 Professional League опубликовали расписание второго сезона соревнования. В стартовых матчах встретятся Vici Gaming и Newbee, а также Keen Gaming и CDEC Gaming.

Турнир пройдет в том же формате, что и текущий China Dota2 Professional League Season 1. Десять команд сыграют по круговой системе с матчами до двух побед. Четыре лучших коллектива пройдут в верхнюю сетку плей-офф, составы с 5-6 строчек попадут в нижнюю сетку, а остальные покинут соревнование.

Второй сезон China Dota2 Professional League пройдет с 1 апреля по 14 июня в онлайне. Призовой фонд соревнования составит полтора миллиона юаней или около 211 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/vici-gaming-sygraet-protiv-newbee-v-startovom-matche-china-dota2-professional-league-season-2

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