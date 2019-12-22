Vici Gaming стала чемпионом ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore

Vici Gaming обыграла Evil Geniuses в гранд-финале ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore. Китайский коллектив завершил встречу со счетом 3:0 и стал чемпионом турнира.

Vici Gaming заработала 200 тысяч долларов за первое место, их соперникам досталось 100 тысяч. Третье место на чемпионате заняла Gambit Esports, заработав 60 тысяч долларов.

ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore прошел с 17 по 22 декабря. Команды разыграли призовой фонд в 500 тысяч долларов.