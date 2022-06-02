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Сегодня, 10:13

Velheor заявил, что квалификация в третий сезон DPC прошла для X3 просто

Иван Торопцев
Корреспондент
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Игрок команды X3 по Dota 2 Федор velheor Русихин прокомментировал выход команды во второй дивизион третьего сезона DPC для СНГ.

«Квалификация прошла достаточно просто. Лично я рассчитывал пройти с одного из двух слотов, но не был до конца уверен, что с Nemiga все получится. Однако мы были хорошо готовы к драфтам, поэтому все прошло по плану. Что касается планов, то намерены дальше тренироваться перед стартом третьего сезона. По поиску организации дальше будет видно, но тег X3 — наше все!» — приводит Cybersport.Metaratings слова Русихина.

В финале закрытой квалификации X3 победили Nemiga со счетом 2:0 и завоевали место во втором дивизионе.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/velheor-kvalifikaciya-prosla-dostatocno-prosto-39549/
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