Vega Squadron распустила состав по Dota 2

Vega Squadron рассталась с составом по Dota 2. Все игроки ростера стали свободными агентами.

21 февраля команду покинул Веррос "Maybe Next Time" Апостолос. На турнире WePlay! Dota 2 Tug of War: Radiant его заменял Ян "Qupe" Тиннмейер.

Vega Squadron подписала микс Team Lithium 28 октября 2018 года. Он собрался после The International 2018. Коллектив занял четвертое место на квалификации к The Kuala Lumpur Major и выиграл отборочные на майнор DreamLeague Season 10, где занял 5-6 место.