Valve перенесла китайские квалификации на ESL One Los Angeles 2020 из-за коронавируса

Начало открытых китайских квалификаций на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 перенесено с 7 на 12 февраля из-за вспышки коронавируса в регионе.

Закрытая стадия пройдет с 14 по 17 февраля. Организаторы официально не объявили, какие команды будут напрямую приглашены в квалификацию. Отборочные в остальных регионах состоятся 7-12 февраля.

Ранее из-за коронавируса в Китае отменили несколько киберспортивных и игровых мероприятий.