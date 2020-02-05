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Valve перенесла китайские квалификации на ESL One Los Angeles 2020 из-за коронавируса

08:10

Начало открытых китайских квалификаций на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 перенесено с 7 на 12 февраля из-за вспышки коронавируса в регионе.

Закрытая стадия пройдет с 14 по 17 февраля. Организаторы официально не объявили, какие команды будут напрямую приглашены в квалификацию. Отборочные в остальных регионах состоятся 7-12 февраля.

Ранее из-за коронавируса в Китае отменили несколько киберспортивных и игровых мероприятий.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/valve-perenesla-kitaiskie-kvalifikacii-k-esl-one-los-angeles-2020-iz-za-koronavirusa

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