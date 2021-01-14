Valve дисквалифицировала команду с DPC 2021 в Юго-Восточной Азии

Малазийский коллектив Assault был дисквалифицирован со второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021 для Юго-Восточной Азии.

Организаторы приняли такое решение по причине «передачи аккаунтов», которая также подразумевает использование фейковых профилей. Предполагается, что за этот состав могли выступать ранее забаненные за участие в договорных матчах игроки Newbee.

Матчи второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021 в Юго-Восточной Азии пройдут с 18 января по 27 февраля в онлайне. Восемь команд разыграют 75 тысячи долларов и места в первом дивизионе лиги.