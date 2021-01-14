Valve дисквалифицировала команду с DPC 2021 в Юго-Восточной Азии
22:43
Малазийский коллектив Assault был дисквалифицирован со второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021 для Юго-Восточной Азии.
Организаторы приняли такое решение по причине «передачи аккаунтов», которая также подразумевает использование фейковых профилей. Предполагается, что за этот состав могли выступать ранее забаненные за участие в договорных матчах игроки Newbee.
Матчи второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021 в Юго-Восточной Азии пройдут с 18 января по 27 февраля в онлайне. Восемь команд разыграют 75 тысячи долларов и места в первом дивизионе лиги.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/valve-diskvalificirovala-komandu-s-dpc-2021-dlya-yugo-vostochnoi-azii
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