В составе Virtus.pro по Dota 2 не будет замен в текущее трансферное окно

Члены состава по Dota 2 российской организации Virtus.pro дали интервью командному порталу, в котором прокомментировали свое выступление на прошедшем чемпионате мира – The International 2017. Киберспортсмены также сообщили, что в текущее трансферное окно изменений в составе не будет. Напомним, Virtus.pro покинула турнир в четвертом раунде нижней сетки, уступив со счетом 2:1 будущим чемпионам – европейской Team Liquid. VP заработала 1,7 миллиона долларов из общего призового фонда 24,7 миллиона.

– Это был сложный турнир, – отметил капитан состава Алексей "Solo" Березин. – Не все у нас получилось. На самом деле, ничего страшного не произошло. Проиграли мы сильным командам. Мы остаемся вместе. Даже не думали о том, чтобы кого-то кикать, что-то менять. Наша сила в нашей сплоченности. Мы уже не просто команда, мы уже семья. Для первого года игры вместе результат вполне нормальный, и будет только лучше. Всем спасибо, что болели за нас. Все будет хорошо.