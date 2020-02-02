В следующем сезоне Dota Pro Circuit майноры могут заменить региональными лигами

В следующем сезоне Dota Pro Circuit не будет майноров — их место займут региональные лиги. Об этом сообщает Cybersport.ru со ссылкой на LiquidDota.

По данным источника, соревновательная сцена по-прежнему будет разделена на шесть регионов. В каждом из них запустят двухуровневую лигу, матчи которой устроят между мейджорами — в онлайне или на LAN, неизвестно. Предположительно, результаты команд станут основой для выдачи приглашений на последующие крупные турниры.

Коллективы будут перемещаться между уровнями лиги. Две худшие команды высшего дивизиона упадут в нижний, а их места займут составы из тир-2. Новички смогут попасть в тир-2 турнир через открытые отборочные. Если ростер решит выступать в другом регионе, он автоматически потеряет место в первенстве и начнет с квалификаций.

Большая часть деталей пока находится в разработке. К примеру, неизвестно, сколько команд будут участвовать в лигах и как Valve распределит приглашения в высший дивизион в начале сезона. Компания также не раскрыла деталей о призовых фондах и правилах изменения составов.

Также указано, что в следующем сезоне DPC количество мейджоров сократится до трех.