В Шанхае построят киберспортивный комплекс за 710 миллионов долларов

Издатель NetEase вложит более 710 миллионов долларов в строительство киберспортивного комплекса в пригороде Шанхая. Одним из объектов станет арена на 50 тысяч квадратных метров, рассчитанная на пять тысяч зрителей.

Комплекс станет первым в Китае получит класс "A" по новым стандартам киберспортивных площадок — он соответствует минимальным требованиям к площади и вместимости. Помимо этого, там планируют открыть тренировочные базы для команд и запустить другие связанные с индустрией проекты. Эксперты предполагают, что комплекс станет домашней ареной для участника Overwatch League Shanghai Dragons.

С 15 по 25 августа в Шанхае на площадке Mercedes-Benz Arena пройдет The International 2019 по Dota 2. На турнире выступят 18 команд. Призовой фонд чемпионата превышает 32 миллиона долларов и продолжает расти за счет продажи Battle Pass и уровней к нему.