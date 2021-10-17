В Госдуме назвали фантастикой призовые российской команды Team Spirit за победу на чемпионате мира по Dota 2

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу российской команды Team Spirit на турнире The International по игре в Dota 2.

«Хочу поздравить наших ребят с такой крупной победой. Они большие молодцы. Парни посвятили этому много сил и времени. Просто все уже привыкли к стандартным дисциплинам: футбол, хоккей, теннис. Многие думают, что ребята просто сидят за компьютером и занимаются дурью, но это не так. Это очень тяжелое дело. Они выиграли 18 миллионов долларов на команду? Фантастическая цифра, конечно. Рад за них, поздравляю! Они это заслужили», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

В гранд-финале турнира Team Spirit обыграла PSG.LGD со счетом 3:2. За победу российская команда получила 18,2 миллиона долларов.