В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure к The International 10

Valve добавила в Dota 2 вторую Immortal Treasure для Battle Pass 2020. В нее вошли 11 предметов, включая редкие крылья для Jakiro, золотые версии вещей на Witch Doctor и Slardar, невероятно редкий комплект для Ursa и сезонную эмблему.

Обычные Immortal-предметы получили Sven, Magnus, Slardar, Troll Warlord, Witch Doctor и Silencer. Каждая вещь этой редкости наделяет героя особым эффектом для одной из способностей, а также заменяет базовую иконку умения.

Battle Pass 2020 к The International 10 появился в Dota 2 в конце мая. С ним в игру добавили особые косметические предметы, в том числе арканы на Queen of Pain, Windranger и Wraith King. Помимо этого, Valve представила персоны для Anti-Mage и Pudge, а также систему гильдий и другие функции.