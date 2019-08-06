В Dota 2 вышла третья сокровищница к The International 2019

Valve выпустила в Dota 2 третью сокровищницу для The International 2019. Новые уникальные предметы получили Axe, Clinkz, Terrorblade, Lycan, Mars, Slardar и Necrophos. Открыв TI9 Immortal Treasure III, пользователи также могут получить 50 уровней для Battle Pass или особый графический эффект-ауру под героем.

Уровни для получения сокровищницы: 1, 140, 164, 178, 194, 206, 240... + каждые 30 уровней, бандл на 375 уровне (X 3), бандл на 615 уровне (X4).

Предметы редкости Immortal нельзя обменять или продать до завершения The International 2020, но можно один раз подарить. Невероятно редкие награды можно обменять спустя неделю после получения.