В Dota 2 вышла сокровищница The International 2020 Collector's Cache

В ночь на 3 июля Valve выпустила в Dota 2 сокровищницу Collector's Cache к турниру The International 2020. В нее вошли 18 сетов, которые набрали больше всего очков в голосовании владельцев Battle Pass 2020.

Самыми популярными сетами у пользователей стали наборы для Tiny и Night Stalker — они получили более 500 тыс. голосов каждый. В первую пятерку также вошли Underlord, Mars и Ancient Apparition.

Цена The International 2020 Collector's Cache составляет 172 рубля. Сокровищница будет продаваться в течение 30 дней. За открытие 15 сокровищниц пользователь автоматически получит 36 уровней Battle Pass 2020. Кроме того, все ненужные предметы можно перековать и получить еще по два уровня боевого пропуска.