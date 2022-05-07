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Сегодня, 18:56

В Dota 2 открылось трансферное окно

Читать «СЭ» в
MOBA-игре Dota 2.
Фото games.mail.ru

В приближающийся период межсезонья и в момент ожидания начала мейджора в киберспортивной дисциплине по многопользовательской MOBA-игре Dota 2 открылось трансферное окно.

Valve официально разрешают перестановки в составах по Dota 2 профессиональных коллективов-участников Dota Pro Circuit.

Удалить игроков из профилей на сайте можно до 24 мая, а крайний срок добавления игроков в состав 29 мая.

Ранее стало известно о крупных перестановках внутри ростера китайской команды RNG.

Гэсэр Галсанов

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