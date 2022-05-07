В Dota 2 открылось трансферное окно
В приближающийся период межсезонья и в момент ожидания начала мейджора в киберспортивной дисциплине по многопользовательской MOBA-игре Dota 2 открылось трансферное окно.
Valve официально разрешают перестановки в составах по Dota 2 профессиональных коллективов-участников Dota Pro Circuit.
Удалить игроков из профилей на сайте можно до 24 мая, а крайний срок добавления игроков в состав 29 мая.
Ранее стало известно о крупных перестановках внутри ростера китайской команды RNG.
Гэсэр Галсанов
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