В Dota 2 исправили ошибку с дублированием нейтральных предметов

В ночь на 3 апреля Valve выпустила небольшой патч, который исправил две ошибки в Dota 2. Размер обновления — 15,2 МБ.

Исправлена ??ошибка, из-за которой дублировались нейтральные предметы. Также исправлена ошибка, из-за которой способность Permanent Immolation наносила слишком много урона.

В ночь на 2 апреля в Dota 2 вышел небольшой апдейт, в котором были изменены рекомендуемые турниры в главном меню, а также исправлены файлы локализации.

25 марта в Dota 2 вышел патч 7.25b.