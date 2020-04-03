В Dota 2 исправили ошибку с дублированием нейтральных предметов
16:15
В ночь на 3 апреля Valve выпустила небольшой патч, который исправил две ошибки в Dota 2. Размер обновления — 15,2 МБ.
Исправлена ??ошибка, из-за которой дублировались нейтральные предметы. Также исправлена ошибка, из-за которой способность Permanent Immolation наносила слишком много урона.
В ночь на 2 апреля в Dota 2 вышел небольшой апдейт, в котором были изменены рекомендуемые турниры в главном меню, а также исправлены файлы локализации.
25 марта в Dota 2 вышел патч 7.25b.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/v-dota-2-ispravili-oshibku-s-dublirovaniem-neitralnykh-predmetov