Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

В Dota 2 добавили недостающие звуковые эффекты для персоны Pudge

03:29

Valve выпустила обновление для Dota 2, с которым в игру загрузили недостающие звуковые эффекты для персоны Pudge. Разработчики MOBA также увеличили количество полигонов на предметах для нескольких героев.

Персона Toy Butcher для Pudge вышла 21 августа. Скин доступен для владельцев Battle Pass 2020, которые достигли 255-го уровня. Он содержит новую модель, анимации и озвучку.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/v-dota-2-dobavili-nedostayushie-zvukovye-effekty-dlya-persony-pudge

Киберспорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир