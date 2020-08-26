В Dota 2 добавили недостающие звуковые эффекты для персоны Pudge

Valve выпустила обновление для Dota 2, с которым в игру загрузили недостающие звуковые эффекты для персоны Pudge. Разработчики MOBA также увеличили количество полигонов на предметах для нескольких героев.

Персона Toy Butcher для Pudge вышла 21 августа. Скин доступен для владельцев Battle Pass 2020, которые достигли 255-го уровня. Он содержит новую модель, анимации и озвучку.