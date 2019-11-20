Третий мейджор сезона пройдет в Лос-Анджелесе

Компания ESL проведет третий мейджор сезона Dota Pro Circuit-2019/20. Он состоится в Лос-Анджелесе с 14 по 22 марта 2020 года.

Решающие дни турнира примет Shrine Auditorium, которая вмещает в себя более 6 тысяч человек.

15 из 16 коллективов пройдут на мейджор через отборочные, а последний участник определится на майноре, организатор которого пока неизвестен. По три места на турнире получат европейский, китайский и североамериканский регионы.

Призовой фонд чемпионата составит миллион долларов и 15 тысяч очков DPC. Победитель получит 300 тысяч долларов и 4 850 очков Dota Pro Circuit.

Ранее стало известно, что второй майнор сезона пройдет в Буковеле (Украина) с 9 по 12 января 2020 года, а второй мейджор — в Лейпциге с 24 по 26 января.