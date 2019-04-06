Tigers сыграют с Signify в плей-офф Cobx Masters 2019 Phase II

Signify и DeToNator вышли в плей-офф Cobx Masters 2019 Phase II по Dota 2 с первых мест группового этапа. В основной стадии также поучаствуют Exclamation Mark и Tigers. Aachen City Esports и Entity Gaming покинули чемпионат.
В полуфиналах соревнования Tigers сыграют с Signify, а DeToNator – с Exclamation Mark. Встречи проведут до двух побед. Первый матч состоится 6 апреля в 12.00 по московскому времени.
Cobx Masters 2019 Phase II проходит с 5 по 7 апреля в Индии. Общий призовой фонд турнира составляет 98 615 долларов.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/tigers-sygrayut-s-signify-v-plei-off-cobx-masters-2019-phase-ii
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