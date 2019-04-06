Tigers сыграют с Signify в плей-офф Cobx Masters 2019 Phase II

Signify и DeToNator вышли в плей-офф Cobx Masters 2019 Phase II по Dota 2 с первых мест группового этапа. В основной стадии также поучаствуют Exclamation Mark и Tigers. Aachen City Esports и Entity Gaming покинули чемпионат.

В полуфиналах соревнования Tigers сыграют с Signify, а DeToNator – с Exclamation Mark. Встречи проведут до двух побед. Первый матч состоится 6 апреля в 12.00 по московскому времени.

Cobx Masters 2019 Phase II проходит с 5 по 7 апреля в Индии. Общий призовой фонд турнира составляет 98 615 долларов.