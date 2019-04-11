Tigers прошли в финал нижней сетки квалификации на ESL One Birmingham 2019

Tigers обыграли Team Amplfy и прошли в финал нижней сетки квалификации на ESL One Birmingham 2019 по Dota 2. Встреча закончилась со счетом 2:1.

В следующем матче Tigers сыграют с Mineski за выход в гранд-финал отборочных. Противостояние начнется 11 апреля в 13.00 по московскому времени.

В решающем матче TNC Predator получит преимущество в одну карту как команда, которая прошла гранд-финал из верхней сетки. Матч за слот будет сыгран 12 апреля в 13.00 по московскому времени.

В закрытых отборочных для Юго-Восточной Азии четыре коллектива сражаются 10–12 апреля за слот на ESL One Birmingham 2019. Основная стадия турнира начнется 28 мая. Призовой фонд чемпионата составит 300 тысяч долларов.