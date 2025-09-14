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14 сентября 2025, 23:15

Nix побил рекорд русскоязычного Twitch по количеству зрителей на трансляции. 400 тысяч зрителей в пике

Алексей Буланов
Nix.
Фото Соцсети Nix

Российский стример Александр Левин, известный под ником Nix, побил рекорд по количеству зрителей на русскоязычной трансляции финала The International 2025 по Dota 2. Пиковое значение в его прямом эфире достигло 400 000 человек, что превысило предыдущее достижение в 370 000 зрителей, установленное стримером Бустером. Nix в этой связи заявил:

«Я всегда стримлю без счётчика зрителей, поэтому я больше сконцентрирован на игре, но спасибо огромное. Мне правда очень приятно. Я очень сильно ценю вас за это. Спасибо огромное!»

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