Nix побил рекорд русскоязычного Twitch по количеству зрителей на трансляции. 400 тысяч зрителей в пике

Российский стример Александр Левин, известный под ником Nix, побил рекорд по количеству зрителей на русскоязычной трансляции финала The International 2025 по Dota 2. Пиковое значение в его прямом эфире достигло 400 000 человек, что превысило предыдущее достижение в 370 000 зрителей, установленное стримером Бустером. Nix в этой связи заявил: