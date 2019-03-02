The Pango сыграет на ESL One Mumbai 2019

The Pango обыграла Team Jekich в гранд-финале закрытых отборочных на ESL One Mumbai 2019 по Dota 2 и получила слот на турнире. Матч закончился со счетом 3:1.

Закрытая квалификация для Европы и СНГ прошла с 27 февраля по 1 марта. Четыре команды сражались за одну путевку в сетке double-elimination. Матчи четвертьфиналов и полуфиналов прошли до двух побед, а финал – до трех.

ESL One Mumbai 2019 проведут с 19 по 21 апреля в Индии. Призовой фонд турнира составит 300 тысяч долларов. Чемпионат не вошел в Dota Pro Circuit 2018/2019.